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Genelkurmay: "Pilotları arama çalışmaları sürüyor" İZMİR (A.A)

18 Ocak 2012 01:13

-Genelkurmay: "Pilotları arama çalışmaları sürüyor" İZMİR (A.A) - 17.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kaybolan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçakta bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan ''Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına devam edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir T-37 eğitim uçağı, 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 16.05'te eğitim uçuşu esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle düşmüştür. Uçağın ana gövdesine, 17 Ocak 2012 saat 10.55'te, Yenifoça 5 kilometre açığında, 125 metre derinlikte ulaşılmıştır. Uçakta bulunan pilotlardan, Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan 'Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı Masood Hussain Chhachhar ve pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın aranmasına devam edilmektedir. Olayın meydana geliş nedeni, kaza kırım heyeti incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır.''

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