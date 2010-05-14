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Ekonomi

Genelkurmay 293 memur alacak

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 293 sivil memur alınacağı bildirildi.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak alınacak memurlar, açıktan atama yoluyla B Tipi Kadrolara atanacak.


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, atanacak memurların sınıfı, derecesi, tahsili, atandırılacağı il adı, cinsiyeti ve sayısı ile başvuru esaslarına ilişkin bilgilere de yer verildi.

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