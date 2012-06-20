TSK'dan Dağlıca açıklaması: 26 terörist öldü, 1 terörist sağ ele geçirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Dağlıca’da 8 askerin şehit edildiği saldırıyla ve daha sonrasında başlatılan operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''26 terörist silah ve malzemesi ile birlikte ölü ele geçirilmiş, 1 terörist ise sağ olarak yakalanmıştır'' denildi

İşte TSK’nın yedi maddelik açıklaması:

1. 19 Haziran 2012 Salı günü, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Yeşiltaş bölgesindeki emniyet unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştur.

2. Hakkâri bölgesinde teröristlerin geçiş güzergâhlarını kontrol eden Yeşiltaş bölgesindeki emniyet birliğimize yapılan saldırı sonucunda 8 askerî personelimiz şehit olmuştur.

3. Terörist saldırısına maruz kalan birliğimiz tarafından derhal karşılık verilerek teröristlere önemli ölçüde zayiat verdirilmiştir. Bilahare insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birliklerimiz tarafından yapılan koordineli operasyonlar sonucunda, şu ana kadar toplam 26 terörist silah ve malzemesi ile birlikte ölü ele geçirilmiş, 1 terörist ise sağ olarak yakalanmıştır. Arazi arama ve tarama faaliyeti devam etmektedir.

4. Ayrıca, operasyonlar kapsamında, Irak’ın kuzeyinde sınır ötesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından etkili olarak vurulmuştur.

5. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız ve helikopterlerimiz emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

6. Her türlü güçlüğe göğüs gererek, vatanımızın ve milletimizin huzur ve güvenliği için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr mensupları, kendisine tevdi edilen görevleri, dün olduğu gibi bugün de, yarın da sonuç alınıncaya kadar kararlılıkla yapmaya devam edecektir.

7. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.