Genelkurmay 15 bölgeyi yasakladı!

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Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer açıklamada, Diyarbakır, Şırnak Siirt ve Hakkari’de, 3 Ekim ile 3 Ocak tarihleri arasında 15 bölgeyi Askeri Yasak Bölge ilan edildi. Genelkurmay Başkanlığı’nın kararı ve koordinatları İçişleri Bakanlığı üzerinden yasak bölgelerin sınırları içerisinde kalan il valiliklerine gönderildi.