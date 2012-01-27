-Genelkurmay: '135 deniz haydudu etkisiz hale getirildi'' ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, Türk güvenlik güçlerinin Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıklarıyla Arap Denizi ve çevresinde, deniz haydutlarına karşı son bir yıl içerisinde düzenlediği beş operasyonda 41 deniz haydudunu, 2009 yılının Temmuz ayından bugüne kadar icra edilen 20 harekatta ise toplam 135 deniz haydudunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıklarıyla Arap Denizi ve çevresinde görevlendirilmesine ilişkin tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından gözler söz konusu bölgelerdeki deniz trafiğine çevrildi. Genelkurmay Başkanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve çeşitli kaynakların istatistiki verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden yıllık ortalama 33 bin ticari geminin geçtiğini, bu geçişlerin dünya ticaretinin yüzde 14'üne (yıllık yaklaşık 1,8 trilyon dolar) ve dünya petrol ihracatının yüzde 26'sına (yıllık yaklaşık 315 milyar dolar) karşılık geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre, ABD ve Avrupa'ya gelen toplam petrol ve petrol ürünlerinin yüzde 18'i bu bölgeden geçiyor. 2011 yılı içerisinde Aden Körfezinden ve Somali Havzasından, 482'si Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı olmak üzere toplam 22 bin 441 gemi geçti. 2010 yılında Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 21'i yani yaklaşık 51 milyar dolarlık deniz ticareti Aden Körfezinden yapılan geçişlerle sağlandı. Ticari trafiğin bu kadar yoğun olduğu Somali açıkları ve Aden Körfezi'nde Ocak 2008'den itibaren artan deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde ''Müttefik Destek Harekatı'' düzenlendi. Harekata Türk Deniz Kuvvetleri de bir fırkateynle katıldı. 2009 yılından itibaren deniz haydutluğuyla mücadele amacıyla oluşturulan Birleşik Görev Kuvveti'ni zaman zaman Türkiye komuta ediyor. Söz konusu bölgede, Deniz Görev Grubu-2'nin iştirakiyle devam eden ''Okyanus Kalkanı Harekatı''nı Türk bir tuğamiral komuta ediyor. Türk güvenlik güçlerinin deniz haydutlarına karşı son bir yıl içerisinde düzenlediği beş operasyonda 41 deniz haydudu, 2009 yılının Temmuz ayından bugüne kadar icra edilen 20 harekatta ise toplam 135 deniz haydudu etkisiz hale getirildi. Türk fırkateynlerinin görev yaptığı sürede ayrıca çeşitli ülkelere ait gemilere koruma ve refakat sağlandı ve yapılan saldırı girişimleri engellendi. Görev süresi uzatılan Türk askeri, 2010'nun Mart ayından itibaren Türk bayraklı veya Türkiye bağlantılı hiçbir ticari geminin kaçırılmadığı Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıklarıyla Arap Denizi ve çevresinde 2013 Şubat ayına kadar görev yapacak.