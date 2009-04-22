Genelevden krize promosyonlu çözüm

Almanya'da ekonomik kriz nedeniyle sarsılan genelevler, çareyi promosyonda buldu.



Ntvmsnbc'de yer alan bir habere göre Almanya’da ekonomik kriz hayat kadınlarına kadar ulaştı. Bu sektörde karın yüzde 30 azaldığı tahmin ediliyor.



Gazeteler, özellikle Hamburg’un gece kulüpleri, striptiz barları ve genelevleriyle ünlü St. Pauli semtindeki Repperbahn sokağında hareketlilik kalmadığını yazıyor. Hem de yüzde 50'ye varan indirimlere rağmen.

Frankfurt‘ta ise şehrin en eski genelevi kapısına kilit vurdu. Seks ticareti yapanlar bu sektörde tam bir durgunluk yaşandığı görüşünde. Başkent Berlin’de ise, müşteri çekmek için yeni stratejiler hatta kampanyalar uygulandığına dikkat çekiliyor. Flatrate, yani bir kez ödeme yapıp birkaç kez hizmet sunmak, bunların en çok kullanılanlarından. Genelevlerin camlarında “Emekliler ya da taksi şoförlerine indirim yapılır” gibi ilanlara artik daha sık rastlanıyor.

Pek çok kentte iskontolu genelevlerin sayısında artış yaşandığı gözleniyor. Bu genelevlerin bir kısmında pazarlık bile yapıldığı, saat ücretinin 50 Euro'ya kadar düştüğü belirtiliyor.

Paket programlarsa 70 Euro civarında. Sektördeki bu krizden karlı çıkanlar da var. Erotik malzemeler satan ünlü firmalardan Beate Uhse, geçen yıl 250 Milyon Euro'dan fazla ciro yaptığını açıkladı. Şirket bu yıl kazancını iki katına çıkarmayı planlıyormuş. Beate Uhse’nin yeni sloganı, “dışarıda satın alamadığın seksi evine götür” şeklinde.

