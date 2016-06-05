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Genelevde "seninle sevişmek istemiyorum" diyen seks işçisini bıçakladı!

Bıçaklanan kadının arkadaşları, üst araması yapılan yere bıçakla girilmesine tepki gösterdi

05 Haziran 2016 21:55

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, seks işçisi, odasına gelen erkekle birlikte olmak istemeyince, ekmek bıçağı ile defalarca bıçaklandı.

Habertürk'ün haberine göre; geneleve giden A.T. odaya geçerek hayat kadınını beklemeye başladı. Seks işçisi E.K. (37) iddiaya göre "Tipini beğenmedim seninle sevişmek istemiyorum" deyince tartışma çıktı. A.T., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile hayat kadını E.K.'yi defalarca bıçakladı.

Kadının çığlıklarına koşan genelev çalışanları A.T.'yi etkisiz hale getirdi. Ancak A.T. bir fırsatını bulup bu kişilerin elinden kurtularak genelevden kaçmayı başardı.

 

"Üst araması yapılan yere bıçakla nasıl girebilir?"

 

Olayın ardından harekete geçen polis saldırgan A.T.'yi genelev yakınlarında olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan A.T. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Şüphelinin uzun süredir asker kaçağı olarak arandığı belirtildi.

Ambulansla Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K.'nin tedavisinin genel cerrahi bölümünde sürdüğü belirtildi. E.K.'nin arkadaşları ''Arkadaşımız bugün ölümden döndü, bıçakla nasıl içeriye girebilir? Kapıdan girerken üst araması yapılıyor, nasıl o bıçakla geneleve girdi ya belinde silah olsaydı arkadaşımız ölseydi bunun hesabını kim verecek?'' diye tepki gösterdi. 

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