T24 LogoT24 Logo
Gündem

GENELEVDE OPERASYON İZMİR (A.A)

14 Aralık 2010 12:07

-GENELEVDE OPERASYON İZMİR (A.A) - 14.12.2010 - İzmir'de, suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Genelevi'nde yasa dışı yapılanmaya gittikleri, tehdit ve adam yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.  Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 20 kişi yakalandı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24