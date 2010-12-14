-GENELEVDE OPERASYON İZMİR (A.A) - 14.12.2010 - İzmir'de, suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Genelevi'nde yasa dışı yapılanmaya gittikleri, tehdit ve adam yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 20 kişi yakalandı. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.