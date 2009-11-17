Genelevde klasik müzik konseri

Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinde bir klasik müzik orkestrası, "konser salonlarının atmosferinden uzak" dinleyicilerle buluşmak için başlattığı dizi konserleri çerçevesinde cuma günü bir genelevde konser verecek.



Orkestranın müzik direktörü Thomas Christoph Heyde, Leipzig Çağdaş Müzik Forumu'ndan (FZML) altı müzisyen ve bir şarkıcının, aralarında Erik Satie ile Kurt Weill ve Bertolt Brecht'in eserlerinin de bulunduğu sekiz çağdaş eseri, Leipzig kentindeki Eros Merkezi'nde seslendireceklerini belirtti.



Seslendirilecek eserlerin erotik şarkılar olacağını belirten müzik direktörü Heyde, "Bunlar sadece güzel klasik parçalar değil aynı zamanda çaldığımız yerin ruhuna uygun otantik eserler" dedi.



FZML, boş zamanları dahil tüm anlarını çalışma yerinde geçirmek zorunda kalanlarla bir araya gelmeyi ve bu dinleyicilere ulaşmayı amaçlayan "boş zamanda iş" girişimi çerçevesinde konserler vermeyi hedefliyor.