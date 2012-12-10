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Yaşam

Genelev 7 yıl boyunca sanayi teşviği aldı

Aydın'da sanayi bölgesinde faailiyet gösteren genelevin 7 yıl boyunca sanayi teşviği aldığı ortaya çıktı

10 Aralık 2012 11:13

 

Yıllar önce Aydın'da kurulan genelev zamanla sanayi bölgesinin içinde kaldı. Genelev 2005 yılından bu yana Organiza Sanayi Bölgesi (OSB) için verilen teşvikten yararlandı. Usulsüzlük bir sanyicinin şikayeti ile ortaya çıktı.
Radikal gazetesinde yayımlanan Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre 2005 yılından itibaren Aydın OSB’nin ortasında kalan genelev, elektriği, suyu sanayici fiyatlarından aldı, giderlerinde ise Hazine teşviklerinden yararlandı. Aydınlı sanayiciler ise genelevin OSB dışına taşınması ve teşviklerin kesilmesi için başvuruda bulundu.
Aylarca süren bürokrasinin ardından sanayi bölgesi dışına taşınmasa da genelevin sanayi için verilen teşviklerden yararlanamayacğına karar verildi.
 

Sanayi bölgesinde olmanın faydaları

 
Bir işletmenin OSB içinde olması, üretim maliyetlerinin düşük olması sonucunu doğuruyor. Mevzuata göre, OSB içindeki yapı inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından veriliyor ve denetleniyor. Ayrıca OSB’ler elekrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme gibi hizmetleri işletmelere düşük maliyetle ulaştırıyor. 
 
Çevre temizlik vergisinden muaf 
Atık su bedeli ödemiyor 
Enerji giderinin yüzde 20’si Hazine’den 
Sigorta priminin yüzde 100’ü Hazine’den 
Tevhid ve ifraz işlem harcından muaf 

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