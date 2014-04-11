Genel Sekreter, Rektör'ün kapandığını sosyal medyadan duyurdu

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Rektör Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç’ın türban takmış fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi, Twitter ve Facebook sayfalarından paylaşarak, duyurdu.

İki dönemdir rektörlük görevini yürüten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Saraç’ın türban takmış bir fotoğrafı sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter sayfalarında paylaşıldı. Türbanlı ilk fotoğrafı ise Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün paylaşarak, ’Sayın rektörümüz böyle bir karar aldı. Biz de kendisine hayırlı olsun diyoruz’ dedi. Bir saat içerisinde paylaşılan bu fotoğraf, beğenilirken, bir çok kişi de yorum yaparak hayırlı olması dileğinde bulundu.



Prof. Dr. Saraç, 27 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP’den 8’nci sıra milletvekili adayı oldu. Ancak seçilemeyen Saraç, daha sonra Dicle Üniversitesi rektörü adayı oldu. Rektörlük seçimlerinde aldığı oylarla 3’ncü sırada olmasına rağmen Saraç, Cumhurbaşkanı tarafından Dicle Üniversitesi Rektörülüğüne atanmıştı. Ayşegül Jale Saraç, bu görevi iki dönemden beri yürütüyor.