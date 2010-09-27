-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA KISMİ ERTELEME ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, genel sağlık sigortasının tüm nüfusu kapsamasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihinin erteleneceğini bildirdi. Zararsız, Sosyal Güvenlik Reformu'nun temel eksenlerinde ve en temel ilkelerinden birinin ülkede yaşayan herkesin sağlık güvencesine kavuşması sağlamak olduğunu söyledi. Uygulamanın, kanunun yürürlüğe girmesiyle hayata geçirilecek bir şey olmadığı için 2 yıllık geçiş dönemi öngörüldüğünü belirten Zararsız, bu sürede 1 Ekim 2010'de dolduğuna dikkati çekti. Zararsız, şöyle devam etti: ''Fakat kurum kanunuyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girme dönemleri farklı farklı olmuştu. Ayrıca 3 sosyal güvenlik kurumunu birleştirerek entegrasyonunu sağlamak ve oluşturmak için çok yoğun çabalar sarf edildi. Şu an itibariyle bu genel sağlık sigortası kapsamına alınacak bütün nüfusun gelir testlerinin yapılması ve kiminin primlerinin kişiler tarafından ödeneceğine dair yapılan çalışmaların tam hazır olmaması nedeniyle haziran ayında 5510 sayılı Kanun'da birkaç maddede değişiklik yapılmıştı ve onunla yeşil karta ilişkin hükmün 1 Ocak 2012'ye kadar ertelenmesi söz konusu olmuştu. O esnada ertelenmesi gereken bir madde erteleme kapsamında alınması unutulduğu için genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesine dair düzenleme 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Şimdi yeşil kart kapsamında olmayan kişilerin de sigorta kapsamına alınması gibi bir ikili durum meydana geldi. Bu giderilmesi gereken gereken bir eksiklikti. Dolayısıyla biz bunun farkına vardık ama tabii meclis tatile girmişti. Dolayısıyla o dönemde bir şey yapılması mümkün değildi. Çünkü kanunun mutlaka değişmesi gerekiyordu. Bu tatil döneminde tamamladık. Parlamento açılır açılmaz bir maddemizdeki ertelemeyi de 01.01.2012 tarihine kadar eğer yasalaşırsa gerçekleştireceğiz. O zaman bu sorun ortadan kalkmış olacak. Bütün hazırlıklar tamam. Bakanlık düzeyinde hazırlıklar tamam. Parlamento açılınca bu değişiklik parlamentoya gidecek ve geçici 12. madde de 1 Ekim 2012 tarihine kadar bir erteleme söz konusu olacak ve hepsi, hem yeşil kartlıların genel sağlık sigortası kapsamına alınması hem de şu an itibariyle herhangi bir kapsamda bulunmayan vatandaşlarımızın kapsama alınması onayı 1 Ocak 2012'den itibaren başlayacak.'' Mevcut hüküm doğrultusunda vatandaşların 1 Ekime kadar başvurularını yapması gerektiğini anımsatan Zararsız, ''Ancak bu konuda tedbir olarak eğer parlamentoda yasa öngörülen süre içinde çıkmazsa geriye doğru yürürlük şeklinde kanunun yürürlüğe girmesini sağlamak mümkün. O zaman da müracaat etmeyen vatandaşlarımıza bildirimde bulunmadığı için verilecek olan idari para cezası da ortadan kalkmış olacak'' dedi.