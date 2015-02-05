Genel müdür vekili Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde 'Biri Bizi Gözetliyor'culuk oynamış!

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü “yasadışı dinleme, izleme” olaylarıyla çalkalanıyor. Kurumun İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcı Vekili Fahrettin Atasayar hakkında, “kurumun farklı yerlerinde bulunan 70’e yakın güvenlik kamerasının sistemini kendi bilgisayarına da yükleterek, personelini dinleme ve takibe aldığı” gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Rengim Gökmen’in geçen yaz görevden alınmasının ardından DOB Genel Müdürlüğü’ne getirilen Selman Ada, kurumun işleyişinde de yeni görevlendirmeler yapmıştı. Genel müdür yardımcıları Şadi Erdoğan, Nilgün Çelebi görevden alınırken, Ankara Müdürü Aykut Çınar istifa etmişti. Kurumda, 11 Nisan 2006 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, 8 Temmuz 2009’da da Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na atanan Fahrettin Atasayar, Ada’nın genel müdür olmasının ardından 19 Eylül 2014’te vekâleten genel müdür yardımcılığına getirilmişti.

Emekliye ayrıldı

Ancak Atasayar’ın kurumdan geçen günlerde “apar topar” emekliye ayrıldığı öğrenildi. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Atasayar’ın emeklilik dilekçesi vermesinin ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca “hakkında açılan soruşturmaların yer aldığı” belirtildi. Edinilen bilgiye göre Atasayar hakkında kurum personelinden yapılan şikâyetler gerekçesiyle 3 farklı soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmalardan birinin Atasayar’ın “kurumun farklı yerlerinde bulunan 70’e yakın güvenlik kamerasının sistemini kendi bilgisayarına da yükleterek, personelini dinleme ve takibe aldığı” gerekçesiyle başlatıldığı belirtilirken, bakanlık yetkililerinin kurumdaki bilgisayarlarda da inceleme yaptığı, soruşturmaların halen sürdüğü belirtildi.

DOB’da, sadece otopark bölümünde 9-10 adet güvenlik gerekçesiyle kameraların olduğu biliniyor. Genel müdür odasının olduğu alanda 4, fuayede de 4 güvenlik kamerasının bulunduğu dile getiriliyor.

Kameraların en yoğun olduğu bölümlerin başında ise atölyelerin geldiği dile getiriliyor. Atasayar’ın bu kameraları kullanarak, “hem kurumun idari personelini, hem de sanatçıları yakından takip ettiği” iddia ediliyor.