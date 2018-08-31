Genel merkezin çağrısının ardından İyi Parti'de ilk istifa

İyi Parti Genel Merkezi'nden gönderilen 'istifa edin' yazısının ardından İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Ağırbaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katıldığını hatırlatarak partisinin il yönetim kurulunda görev yapan Serkan Uçma ile istifa kararı aldıklarını söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, istifalarını noter aracılığıyla parti genel merkezine gönderdiklerini aktaran Ağırbaş "Benim beklentilerimi karşılayamadı. Partinin hiç olmazsa ana muhalefet olmasını bekliyordum ama kısmet değilmiş diyelim. Oy olarak da beklentilerimizin altında kaldı. Bizim de hatalarımız var. Benim istifamın genel merkezin istediği istifalarla bir ilgisi yok, ben hem görevimden hem de partimden istifaediyorum" dedi.

"Doku uyuşmazlığı var"

Artık İyi Parti'de siyaset yaparak vakit harcamak istemediğini ifade eden Ağırbaş, şunları söyledi:

"Partinin başarılı olamamasının nedeni kısa sürede teşkilatları oturmadan seçimlere gidildi. Bir miktar içerde doku uyuşmazlığı da var. Belki o da biraz sebep olmuş olabilir. Birçok olumsuzluk arka arkaya gelince böyle bir başarısızlık söz konusu oldu. Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile yakın siyaset yaptık. İstifa kararımızı ona da söyledik. ' İstifa tek taraflı bir müessesedir, hayırlısı olsun' dedi. Önümüzdeki günlerde partide başka istifalar da gelebilir, teşkilatlarda birtakım hareketlenmeler var."