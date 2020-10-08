Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı, şube başkanlarının tamamının makam araçlarını 2020 model araçlarla değiştirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şube başkanlarının tamamının makam araçlarını 2020 model araçlarla değiştirdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yeşil, “Biz arabalarımızı 5 yılda bir değiştiriyoruz. Bu yeni bir şey değil. Çünkü zor arazi şartlarında araçlar çalışıyor. Araçların kilometreleri çok yıprandı" ifadelerini kullandı.

Hakan Yeşil ayrıca, koltuğa oturtur oturmaz ilk iş olarak makam arabasını değiştirerek 1 milyon değerinde yeni bir makam aracı almıştı.

BirGün'de yer alan habere göre, GMİS’e bağlı 6 şube başkanınca kullanılan 2015 model Renault Fluence marka araçlar 2020 model Renault Megane araçlarla değiştirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan araçlar yeraltında kelle koltukta çalışan madencilerin öfkelendirdi. İşçiler daha 5 yaşındaki makam araçlarının hangi gerekçeyle satıldığının kendilerine izah edilmesini istiyor.

Öte yandan GMİS tarafından satılan ve alınan araçlar için herhangi bir duyuru ya da ihale yapılmayışı dikkatleri çekti. İhale olmaksızın teklif usulü alınan makam araçlarının kaç liraya satıldığı ve alındığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Yeşil, "Biz arabalarımızı 5 yılda bir değiştiriyoruz. Bu yeni bir şey değil" dedi

Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Biz arabalarımızı 5 yılda bir değiştiriyoruz. Bu yeni bir şey değil. Çünkü zor arazi şartlarında araçlar çalışıyor. Araçların kilometreleri çok yıprandı. O yüzden bu iddialar asılsızdır. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki işlem yapacağım” diye konuştu.