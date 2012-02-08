-Genel Kurul'un gündemi bugün ve yarın İçtüzük TBMM (A.A) - 08.02.2012 - TBMM Genel Kurulunda, bugün ve yarın, TBMM İçtüzük değişikliği teklifi üzerindeki görüşmelere devam edilecek. AK Parti, Genel Kurulun bugün ve yarın çalışma programına ilişkin grup önerisi getirdi. Grup önerisinde, Genel Kurulun, bugün ve yarın TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin tamamlanıncaya kadar görüşmesi, yarın Çukurova üniversitesinin KKTC'de kampus kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye ile BM Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Türkiye ile BM Kalkınma Programı arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğun Dair Kanun Tasarısını görüşmesi, Cuma günü Genel Kurulun saat 14.00 toplanması ve Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısını ele alması öngörüldü. Muhalefet partileri bu önerinin İçtüzüğe aykırı olduğunu savununca TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, oturuma ara vererek, grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti, grup önerisini değiştirdi. Öneri üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Genel Kurulun gündemini belirleme yetkisinin iktidara ait olduğunu ancak iktidarın kafasının karışık olduğunu ileri sürdü. Bu durumda kendilerinin de muhalefet partisi olarak milletin gündemini Genel Kurula taşıdıklarını belirten Şandır, ''İktidarın getirdiği konular toplumun sorunlarının çözümüne yönelik değil. Milletin gündemini buraya taşımak muhalefet partilerinin hakkı ve yetkisidir. Bu hakkın muhalefet partilerinin elinden alınmak istenmesi kabul edilemez'' dedi. TBMM İçtüzük değişikliği teklifinin amacının, muhalefetin sesini kısmak olduğunu ileri süren Şandır, muhalefet partilerinin sesini kısarak demokrasinin işletilemeyeceğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifin muhalefetin sesini kısmak gibi bir amaç taşımadığını belirtti. Muhalefet partilerinin de çalışma programının sık değiştiği ve parlamentonun denetim faaliyeti yapamadığı konusunda şikayetlerde bulunduğunu anlatan Elitaş, teklifle bu konuya bir düzenleme getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Elitaş,''Siz her gün getirdiğiniz grup önerisini denetim faaliyet olarak görüyorsunuz. Biz de diyoruz ki salı günü ne kadar aldıysak programı buna göre sürdürelim. Milletvekili arkadaşlarımız da bu programa göre çalışırlar. Aynı zamanda yine salı günü denetim faaliyetini hızlandıralım ve süreyi de artıralım istiyoruz'' dedi. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise ''Meclis ile milletin gündemi aynı değilse orada siyaset iyi işlemiyor demektir. Türkiye'nin demokrasi programına ihtiyacı var. Demokrasinin, demokratikleştirilmesi gerekiyor'' diye konuştu. Hamzaçebi, otoriter eğilimler gösteren bir iktidarın olduğu ülkede, demokrasinin demokratikleştirilmesi gibi bir programın oluşturulmasının zor olacağını dile getirdi. Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Teklif, ülkenin sorunlarının tartışıldığı kamusal alanın feodalleşmesi konusunda atılmış adımdır. Muhalefetin konuşma sürelerini kısmaya yöneliktir. Şark kurnazlığına dayanan, otoriter eğilim gösteren bir siyasi partinin demokrasi karşıtı bir teklifidir. Tembellik ve gayriciddilik var. 'İktidar tembel, çıkaracak kanunu yok. Muhalefetin de sesi çok çıkıyor. Muhalefetin sesini kısalım' anlayışı var.'' Yapılan oylamada AK Parti'nin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, Genel Kurulda bugün ve yarın, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ele alınacak.