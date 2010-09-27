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Politika

GENEL KURULU BİRLİKTE BEKLEDİLER ANKARA (A.A)

27 Eylül 2010 15:15

-GENEL KURULU BİRLİKTE BEKLEDİLER ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve protokoldeki bazı üyeler, TESK'in 18. Olağan Genel Kurulu'nda divanın oluşması sırasında bir süre odada bekledi. Odada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün de bulunduğu öğrenildi. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve bazı protokol üyeleri, Rixos Otel'de düzenlenen kongrede yaşanan gecikmenin ardından genel kurulun yapıldığı salona geçti.

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