-Genel Kurul'da gerginlik TBMM (A.A) - 10.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner arasında tartışma yaşandı. Genel Kurulda, Başkanvekili Sadık Yakut, 2012 yılı bütçe görüşmelerinde üçüncü turun tamamlanmasının ardından Metiner'in siz talebi olduğunu belirterek, Metiner'e oturduğu yerden konuşmak üzere söz verdi. Metiner, bugün bir günlük gazetede çıkan bir haberin mahrecinin Anadolu Ajansına ait olduğunu belirterek, ''Anadolu Ajansı, bir devlet ajansı, saygınlığından hiçbirimizin kuşku duymayacağı bir haber ajansı. Burada CHP Grup Başkanvekilinin şahsıma yönelik olarak 'mahalle karısı gibi car car konuşuyor' dediği söyleniyor. Bu haberin doğru olup olmadığını, böyle bir ifadenin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu son derece kaba, yaralayıcı, yakışıksız ancak bir sokak çocuğun söyleyebileceği tarzda, terbiyesizce bir sözün bir grup başkanvekili tarafından söylenmiş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu yüzden Sayın İnce'yi böyle bir söz söyleyip söylemediği konusunda açıklamaya çağırıyorum'' dedi. İnce, söz alarak, ''Meclisin gelmiş geçmiş en büyük laf atıcısıyla, insanları sürekli rahatsız eden, ön sıraya kombine bilet alıp oturmuş, sürekli insanları rahatsız eden birisiyle ilgili olarak değerli milletvekillerini meşgul ettiğim, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Az önce de 'Sokak çocuğu' falan... Kötü söz sahibine aittir. Bizim için esas olan, milletvekilleri için esas olan gazete kupürü değil, Meclis tutanaklarıdır. Meclis tutanaklarında böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben böyle bir şey demedim. Uzatacak bir şey yok. Mehmet Metiner ile de muhatap olduğum için de üzgünüm. Keşke başka bir arkadaşımla söz dalaşına girseydim'' diye konuştu. İnce ile Metiner arasındaki tartışma daha sona da sürdü. Metiner, İnce'ye, ''Ses kaydı var. Sözlerinin arkasında dur. Sende o yürek yok'' dedi. Başkanvekili Yakut, İnce ile Metiner arasında tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.