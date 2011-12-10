T24 LogoT24 Logo
Politika

Genel Kurul'da gerginlik  TBMM (A.A)

10 Aralık 2011 20:56

-Genel Kurul'da gerginlik  TBMM (A.A) - 10.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner arasında tartışma yaşandı.  Genel Kurulda, Başkanvekili Sadık Yakut, 2012 yılı bütçe görüşmelerinde üçüncü turun tamamlanmasının ardından Metiner'in siz talebi olduğunu belirterek, Metiner'e oturduğu yerden konuşmak üzere söz verdi.  Metiner, bugün bir günlük gazetede çıkan bir haberin mahrecinin Anadolu Ajansına ait olduğunu belirterek, ''Anadolu Ajansı, bir devlet ajansı, saygınlığından hiçbirimizin kuşku duymayacağı bir haber ajansı. Burada CHP Grup Başkanvekilinin şahsıma yönelik olarak 'mahalle karısı gibi car car konuşuyor' dediği söyleniyor. Bu haberin doğru olup olmadığını, böyle bir ifadenin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu son derece kaba, yaralayıcı, yakışıksız ancak bir sokak çocuğun söyleyebileceği tarzda, terbiyesizce bir sözün bir grup başkanvekili tarafından söylenmiş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu yüzden Sayın İnce'yi böyle bir söz söyleyip söylemediği konusunda açıklamaya çağırıyorum'' dedi.  İnce, söz alarak, ''Meclisin gelmiş geçmiş en büyük laf atıcısıyla, insanları sürekli rahatsız eden, ön sıraya kombine bilet alıp oturmuş, sürekli insanları rahatsız eden birisiyle ilgili olarak değerli milletvekillerini meşgul ettiğim, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Az önce de 'Sokak çocuğu' falan... Kötü söz sahibine aittir. Bizim için esas olan, milletvekilleri için esas olan gazete kupürü değil, Meclis tutanaklarıdır. Meclis tutanaklarında böyle bir şey yok. Dolayısıyla ben böyle bir şey demedim. Uzatacak bir şey yok. Mehmet Metiner ile de muhatap olduğum için de üzgünüm. Keşke başka bir arkadaşımla söz dalaşına girseydim'' diye konuştu.  İnce ile Metiner arasındaki tartışma daha sona da sürdü. Metiner, İnce'ye, ''Ses kaydı var. Sözlerinin arkasında dur. Sende o yürek yok'' dedi. Başkanvekili Yakut, İnce ile Metiner arasında tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24