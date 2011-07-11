-GENEL KURULDA BALBAY TARTIŞMASI TBMM (A.A)- 11.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP'li milletvekillerinin andiçmeleri sırasında tutuklu milletvekili Mustafa Balbay'ın isminin okunmaması tartışmaya neden oldu. Katip üye, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik il ve soyadı sırasına göre milletvekillerinin isimlerini tek tek okudu. İzmir'e sıra geldiğinde Balbay'ın isminin atlanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Özçelik'in listeyi, alfabetik sıraya göre okumasını istedi. Birleşimi yöneten Sadık Yakut, CHP İzmir Milletvekili Balbay ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın, tutuklu olarak yargılanmalarının devam ettiğine yönelik mahkeme yazısının, 7 Temmuzda TBMM Genel Kurulunun bilgisine sunulduğunu anımsattı. İnce, Yakut'a, ''Mahkeme yerine kendinizi koyamazsınız, arkadaşlarımızın adını okursunuz burada olur ya da olmaz. Bir arkadaşımız yurt dışında onun da adını okudunuz'' diye itiraz etti. Yakut'un, ''Yapabileceğim bir şey yok'' demesi üzerine, İnce, Balbay'ın milletvekili olup olmadığını sordu. Yakut'un, milletvekili olduğunu söylemesi üzerine İnce, ''Başkanlık Divanının keyfi davranma hakkı yoktur, yanlış yapıyorsunuz, tutumunuz hakkınızda söz istiyoruz'' diye karşılık verdi. Yakut, tutumu üzerinde İnce'ye söz verdi. AK Parti'lilerin yemin etmediği itirazında bulunması üzerine, İnce, önce andiçti, daha sonra söz aldı. Muharrem İnce, ''TBMM'yi boykot etmediklerini, yaptıklarının protesto olmadığını, Gazi Meclisi, ulusal Kurtuluş Savaşı yönetmiş bir Meclisi boykot etmenin hakları ve hadleri olmadığını'' söyledi. İnce, toplumsal duyarlılık oluşturmak, millet iradesine saygı ve milletin oyunun temsil edilmesini istediklerini, milletin oyunun peşine düştüklerini kaydetti. İnce, milletin hakkına, oyuna sahip çıktıklarını ifade ederek, ''Arkadaşlarımıza dokunulmazlık, ayrıcalık, af istemiyoruz. Adil şekilde yargılanması sürsün. Yemin etmeleri engellendiği gibi adlarının okunması da engelleniyor. Buna sessiz kalamayız'' diye konuştu. Yakut'un tutumu lehinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, il sırasına göre yapılan uygulama olduğunu, Divanın uygulamasının doğru olduğunu ifade etti. Muharrem İnce, ''Siz okumayacaksınız, en genç üyemiz; Mustafa Balbay'ın adını anons eder misiniz?'' diyerek, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'ye Balbay'ın adını okuttu. Bunun üzerine CHP milletvekilleri alkışladı. CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç aleyhte, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'ın lehte söz almasının ardından Yakut, ''İsimler ilk gün okundu ancak sonraki birleşimde mahkeme kararını Genel Kurul bilgisine sunduk. Tamamen teknik konudur, tutumunda yanlışlık ve değişiklik yoktur'' diyerek, usul tartışmasını sonlandırdı. Daha sonra, CHP'li milletvekilleri andiçmeye devam etti.