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AKP'li vekilin yumruk attığı CHP'li Tezcan 3 gün işgöremez raporu aldı

Tezcan: Dilin varmıyor ama 'Eşkıya Meclis'e indi' demekten daha doğru bir tarif herhalde yok

24 Ocak 2014 00:39

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'de uğradığı yumruklu saldırının ardından 3 gün iş göremezlik raporu alarak hastaneden taburcu oldu. Genel Kurul'da bugünkü HSYK görüşmeleri sırasında Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki 'savcılığa ifade vermeye gitmediği' iddiaları üzerine tatışma çıkmış, AKP İstanbul Milletvekili Oktay Saral, Tezcan'a yumruk atmıştı.
Hastane çıkışı açıklama yapan Tezcan, "Türkiye'de demokrasi ve hukuku savunmak konusunda kararlılık gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede hangi tür saldırı olursa olsun, bundan sonrasına dönük, Türkiye'de yargı bağımsızlığını savunma konusunda kararlılığımıza devam edeceğiz, iktidarın zorbalığına boyun eğmeyeceğiz" dedi. 
CHP'li Tezcan, TBMM'ye yakışmayan bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek şunları kaydetti, "Dilin varmıyor ama 'Eşkıya Meclis'e indi' demekten daha doğru bir tarif herhalde yok. Yaklaşık on günden bu yana Türkiye agündemini meşgul eden bir kanun teklifi, yargının doğrudan doğruya hükümete bağlanması ile ilgili kanun teklifine yönelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi haklı bir muhalefet yapıyor. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasını şiddet ortamı üzerine oturtacaksak, bunun cevabını hepimiz veririz. Bu konuda tüm milletvekillerimiz kararlıdır. Türkiye'de demokrasi ve hukuku savunmak konusunda kararlılık gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede hangi tür saldırı olursa olsun, bundan sonrasına dönük, Türkiye'de yargı bağımsızlığını savunma konusunda kararlılığımıza devam edeceğiz, iktidarın zorbalığına boyun eğmeyeceğiz. İktidar Türkiye'de zorbalıkla bütün kurumları kendi tahakkümü altına almaya çalışıyor. Bunlara teslim olmayacağız. Biz milletin bize verdiği yetkiyi kullanmanın kararlılığı ve sorumluluğu içinde hareket edeceğiz" dedi. 
Tezcan ve beraberindeki vekiller, açıklamanın ardından hastaneden ayrıldı.

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