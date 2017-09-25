Genel konut satışları yüzde 4.7, yabancılara satışlar yüzde 11.4 arttı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 artarak 120 bin 198\'e yükselirken, yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11.4 artarak 1,684\'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, \"ipotekli konut satışları\" olarak bilinen kredili konut satışları da aynı dönemde yüzde 6.3 artarak 38 bin 743\'e çıktı ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 32.2 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artarak 81 bin 455 düzeyine çıktı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 artarak 56 bin 498\'e yükseldi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 47 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artış göstererek 63 bin 700\'e yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 1,684 adet düzeyine yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 376 konut satışı ile Antalya, 103 konut satışı ile Yalova, 101 konut satışı ile Aydın, 100 konut satışı ile Bursa ve 99 konut satışı ile Trabzon izledi.

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 317 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi. (Grafik)