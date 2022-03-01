Genel-İş'ten 'Kadın Emeği' raporu: 13,3 milyon kadın ev işleri nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor

DİSK’e bağlı Genel-İş’in Emek Araştırma (EMAR) Dairesi, Kadın Emeği Raporu’nu yayımladı. Raporda, "13,3 milyon kadın ev işleri ve bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılamazken erkekler açısından baktığımızda bu sayı yok denecek kadar düşük. Türkiye’de toplamda 1 milyon 533 bin kadın yarı zamanlı çalışırken yarı zamanlı çalışanların yüzde 73’ü de kayıt dışı çalıştırılmaktadır" denildi.

Genel-İş’in EMAR Dairesi tarafından 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü öncesinde yayımlanan Kadın Emeği Raporu’nda şu saptamalara yer verildi:

"Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı, AB ve OECD ülkelerinin oldukça altında"

“OECD ülkeleri ortalamasında istihdamda cinsiyet açığı yüzde 14,5, AB ülkeleri ortalamasında yüzde 10 iken Türkiye’de yüzde 39,1’dir. Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı, AB ve OECD ülkelerinin oldukça altında. AB ve OECD ülkelerinde kadınların istihdama katılmasına yönelik çalışmaların etkisi ile istihdamı artarken ülkemizde bu oran sınırlı bir artış gösteriyor.

Cinsiyete göre ülkelerin işsizlik oranında ise Türkiye, kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. 2020 yılının tanımlı kadın işsiz oranı yüzde 36,6. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan ekonomik kriz genç nüfusu etkilemekte ve en fazla genç kadınlar işsiz. Genç kadın işsizliği, TÜİK 2021 yılı 4. çeyrek verilerine göre, 15-24 yaş arası genç kadın işsizliği 493 bin kişi ile yüzde 27,2 iken geniş tanımlı genç kadın işsizliği 943 bin kişi ile yüzde 42,7’dir ve dar tanımlı işsizliğin iki katıdır."

"13,3 milyon kadın, ev işleri ve bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor"

"Kadınların çalışma hayatına katılmasının en büyük engeli, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve engelli, yaşlı ve hasta bakımı ile ev işlerinin kadınların sorumluluğunda olması. 13,3 milyon kadın, ev işleri ve bakım sorumlulukları nedeniyle çalışma hayatına katılamıyor. Bu da açıkça gösteriyor ki ev işleri ve bakım emeği, devletin, işverenin ve erkeklerin sorunu değil sadece ‘kadınların sorunu’ olarak görülmektedir."

"Türkiye’de her 10 kadından 3’ü kayıt dışı çalıştırılmaktadır"

"Türkiye’de her 10 kadından 3’ü kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Esnek istihdam olarak da bilinen ve daha çok yarı zamanlı çalışma ile özdeşleştirilen çalışma biçiminde de kadınların oranları yüksek. Türkiye’de toplamda 1 milyon 533 bin kadın yarı zamanlı çalışırken yarı zamanlı çalışanların yüzde 73’ü de kayıt dışı çalıştırılmaktadır."

"Türkiye’de kadınlar, erkeklere göre yüzde 27 oranında daha az kazanmaktadır"

"Türkiye’de kadınlar, erkeklere göre yüzde 27 oranında daha az kazanmaktadır. Ücretli ve maaşlı çalışan kadın ve erkekler arasında yüzde 17,6’lık ücret eşitsizliği görülmektedir. Yevmiyeli çalışan erkekler, yevmiyeli çalışan kadınlara göre yüzde 83,8 daha fazla kazanırken ücretli çalışan babalarla ücretli çalışan annelerin ortalama ücret farkı ise yüzde 19."

"Kadın işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 10 iken erkeklerin yüzde 15,7"

"Bir ülkede kadınların çalışma hayatına katılımı arttıkça sendikalara katılımı da doğal olarak artar. Ancak ülkemizde kadınların istihdama katılım düzeyinin düşük olması, çalışma hayatına katılabilen kadınların da daha çok kayıt dışı, esnek, güvencesiz, düşük nitelikli ve düşük ücretlerde yoğunlaşması, kadınların sendikalarda örgütlenmesi önünde ciddi bir engeldir. Aynı zamanda sendikaların da daha çok erkek egemen bir yapıya sahip olması, kadın işçilerin sendikal faaliyetlere katılımı ve örgütlenmelerini sağlayacak politikaların yetersizliği, kadınların sendikalara katılımını zayıflatmaktadır. Kadın ve erkek işçilerin sendikalaşma oranlarına baktığımızda da bu durum açıkça görülmektedir. Kadın işçilerin sendikalaşma oranı yüzde 10 iken erkeklerin yüzde 15,7’dir. Kadınlar, cinsiyete dayalı iş bölümü nedeniyle bazı sektörler ve iş kollarında yoğunlaşmaktadır. Kadınların en çok sendikalı olduğu işkolu yüzde 24,6 oranında sağlık ve sosyal hizmetler. İkinci sırada yüzde 21,4 oranında ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu gelmektedir. Üçüncü sırada ise yüzde 16,4 oranında kadın işçi sayısının diğer iş kollarına göre daha az olduğu genel işler iş kolu gelmektedir." (ANKA)