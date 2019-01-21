Genel-İş İzmir: Saldırı karşısında sınıf dayanışmasının gereği tek vücut olduk

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı TİS eylemine polis müdahalesi sonrasında tepki amacıyla iş bırakan Genel-İş İzmir Şubelerinin yöneticileri “Saldırı karşısında sınıf dayanışmasının gereği tek vücut olduk” dedi. Büyükşehir Belediyesi, işçilerin eylemi sonrasında Genel-İş 2 No'lu Şube'nin yetkisine yaptığı itirazı geri çekti.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre, 11 Ocak Cuma günü, DİSK/Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık girişinde yapmak istediği yetki itirazı eylemine emniyet müdahale etmiş ve yapılmak istenen açıklamaya engel olunmuştu. Müdahale sonrasında Genel-İş İzmir Şubeleri üyelerine iş bırakma çağrısında bulunarak, büyükşehir önüne gelmelerini istemişti. Kısa sürede iş bırakan ve büyükşehir belediyesinde toplanan yüzlerce işçi hep birlikte polis saldırısını protesto etmişti. Gösterilen dayanışma kazanımla sonuçlandı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eylemden birkaç gün sonra itirazını geri çekti.

"Örnek oldu"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, polisin demokrasiye ve özgürlüklere tahammülünün olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, “Üyelerimize yoğun bir saldırı içerisinde bulundu. Bunun üzerine tüm şubelerimizle birlikte, genel merkezimizin de bilgisi dahilinde sınıf kardeşlerimize yapılan saldırıyı püskürtmek adına, üretimden gelen gücümüzü kullanarak birlik mücadele ve dayanışma örneğini gösterdik. Bundan sonraki süreçte de toplusözleşmelerimizi işçi sınıfının layık olduğu şekilde örerek demokratik sosyal haklarımızı geliştirmemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Sınıf dayanışması devam edecek"

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal da sınıf dayanışmasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube’nin toplu sözleşme hakkının yok sayılması ve gerçekleştirilen polis müdahalesi üzerine iş bırakma kararı aldık. Yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesi hakkı yok sayılıyordu. Bunu protesto etmek için düzenlenen eyleme şube olarak katıldık. Polis şiddetle eyleme engel olmaya çalışınca biz de iş bırakarak sınıf dayanışması içinde bulunduk. Gerekli şartlarda bu dayanışmanın devamı da gelecektir.”

"Yasal hakkımızı kullanırken saldırdılar"

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral da eylem sonrasında başlatılan soruşturmaya değinerek, “Eyleme katıldığımız için çeşitli suçlamalar yönetildi. Aslında biz meşru kılınan yerde yasal hakkımızı kullandığımız için bunu yaptık. Biz polise zor kullanmadık, polis işçilere zor kullandı. Bizim haklı eylemimizi haksız bir duruma düşürmeye çalıştılar ve gereksiz yere güç uyguladılar. Yarın bir kez daha işçi eylemine benzer bir güç uygulanırsa yine üretimden gelen gücümüzü kullanarak aynı şekilde bu direngenliği kullanacağız. Sınıf dayanışması açısından olması gereken bir örnekti” dedi.

"Polis saldırısı direnişin ateşini fitilledi"

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Yöneticisi Sinan Uğur da emniyet güçlerinin eylemi engellemek istemesi ve zor yoluyla işçileri dağıtmaya çalışmasıyla İzmir tarihinde az rastlanır bir direnişin ateşinin fitillendiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Basın açıklaması planlanın yüz katı bir kitlesellikle gerçekleşti, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı ve en önemlisi Büyükşehir Belediyesi itirazını geri çekti. Genel başkanı, merkez yönetimi, uzmanları, bölge ve şube başkanı, yöneticileri, işyeri temsilcileri, komiteleri ve binlerce üyesiyle sendikamız Genel-İş, birlik ve dayanışma içerisinde neleri başarabileceğini, sınıf dayanışmasının en ileri örneğini göstererek ortaya koydu. Evet gururluyuz, bu saldırıyı püskürttük; ama önümüzde çok daha büyük saldırı ve hak gaspları bizleri bekliyor. Ama umutsuz değiliz, çünkü o gün başardık, eksiklerimizi gidererek daha güçlü bir birlik ve örgütlenmeyle bu saldırıların da üstesinden geleceğiz.”