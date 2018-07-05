Genel Başkan Yardımcısı “Biz hazırız” demişti; CHP MYK'da ‘erken yerel seçim'le ilgili son söz söylendi

T24 Haber Merkezi

CHP, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından gündeme gelen erken yerel seçim ihtimaliyle ilgili son sözünü söyledi. Bugün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrasında konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin yerel seçimlerin erkene alınmasını kabul etmediğini söyledi.

Normal takvime göre Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu hatırlatan Tezcan, “Bir değişiklik yapılacaksa yargı bağımsızlığı için yapması gerekir. Seçimlere 9 ay kalmışken, 3 ay içinde yapalım, Anayasa'yı değiştirelim düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak bir Anayasa değişikliği için destek bekleniyorsa bulamazlar. Yerel seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Bülent Tezcan'ın MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın tamamını okumak için TIKLAYIN.

“CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır; bu konuda hazırlıklarımızı yaptık”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, erken yerel seçim ihtimaline dair, “Biz hazırız” açıklamasında bulunmuştu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yerel seçimin öne ve 2018 Kasım ayına alınmasının doğru olacağını söylemesinin ardından konuşan Torun, “CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık” ifadesini kullanmıştı.

Yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği gerekiyor. Daha önce 367 olan Anayasa değişikliği için gerekli oy sayısı Meclis’teki milletvekili sayısının 600’e yükselmesiyle birlikte 400 oldu. AKP ve MHP'nin Meclis’te toplan 344 milletvekili bulunuyor, Cumhur İttifakı’nın iki partisi yerel seçimlerin erkene alınması için gereken Anaysa değişikliği konusunda hemfikir olsa bile 56 oya daha ihtiyaçları var.