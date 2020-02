Genel anestezi yöntemiyle ağrısız diş tedavisi

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, korku nedeni ile diş tedavisi olmaktan çekinen hastalar için genel anestezi yöntemi uygulanıyor. Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, \"Genel anestezi ile diş çekimi, gömülü diş çekimi, dolgu tedavisi, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, implant cerrahisi ve her türlü protez işlemleri yapılmaktadır. Tedavi sürecinde hastalar hiçbir ağrı ve his duymamaktadır\" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, bazı rahatsızlıkları nedeniyle diş tedavisi olamayan ya da korktuğu için doktora başvuramayan hastalar için genel anestezi yöntemini uyguladıklarını söyledi. Genel anestezi ile yapılan diş tedavisiyle çocukların korku yaşamadan, yüksek şeker ya da yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan hastaların da bir problemle karşılaşmadan tedavi fırsatı bulabileceğini belirten Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, \"Zihinsel özrü bulunan çocuk ya da yetişkin hastalar, aşırı diş hekimi fobisi olan hastalar, aşırı bulantı refleksi nedeniyle girişimsel işlem yaptıramayan hastalar, lokal anestezi ile dişlerini uyuşturamadığımız hastalar, diş hekimi fobisinin oluşmasının istenmediği küçük yaştaki hastalar, yüksek şeker ya da yüksek tansiyon nedeniyle tedavi yaptıramayan hastalar, lokal anestezinin yeterli olmayacağı, çenenin büyük bir bölümünü kaplayan kist ve tümör cerrahi hastalar genel anestezi ile çok kolay ve kısa süre içerisinde tedavi olup yeniden sağlığına kavuşuyor\" diye konuştu.

Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından hastanın genel anestezi için uygunluğunun kontrol edildiğini, ardından da solunum ya da damar yoluyla hastaya ilaç verilerek tedavi sürecinin başlatıldığını anlatan Diş Hekimi Ceylan, şöyle konuştu:

\"Hastaya yapılacak tahlil ve tetkiklerle hastamızın genel sistemik durumunu inceleyip, genel anestezi için uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Daha sonra tam teşekküllü bir ameliyathane ortamında en gelişmiş anestezi cihazlarımızla hastaya solunum ya da damar yoluyla çeşitli ilaçlar verilerek hastamızın genel anestezi durumunu sağlıyoruz. Hastanın tedavi işlemlerini bitirdiğimizde hatırladığı son an, bu ilaçların verildiği andır.\"

\'HASTAMIZ HİÇBİR AĞRI HİSSETMİYOR\'

Hastaların tedavi sırasında hiçbir ağrı duymayacağını kaydeden Diş Hekimi Hüseyin Ceylan şunları söyledi:

\"İşlemin çokluğuna ya da zorluğuna göre tedavi süresi değişmektedir. Fakat lokal anesteziden farklı olarak biz hastanın uyanmasını istediğimiz zaman sağlayabilmekteyiz. Genel anestezinin bir diğer avantajı da hastanın ağzındaki yapılacak tüm işlemlerin tek seferde yapılabilmesidir. Genel anestezi ile diş çekimi, gömülü diş çekimi, dolgu tedavisi, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, implant cerrahisi ve her türlü protez işlemleri, kısacası diş hekimliğinde yapılan her türlü cerrahi, restoratif tedavi ve protetik işlemleri yapabiliyoruz.\"



FOTOĞRAFLI