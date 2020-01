Genç'ten Kuzu'ya 'kafan çalışmıyor', Kuzu'dan Genç'e 'adam değilsin'

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu arasında 'Beynin çalışmıyor' ve 'Adam değilsin' tartışması yaşandı.

Hürriyet.com'un haberine göre, TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde söz alan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, söz alarak kürsüye çıktı. Genç, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'yu eleştirdi. Bu sırada Kuzu, Genel Kurul Salonu'na girdi.

'Senin kafan çalışmıyor'

Kamer Genç, Burhan Kuzu'yu eleştirerek; "Şimdi, Anayasa Mahkemesi Başkanı durup dururken bir laf attı ortaya, dedi ki: 'Seçimde baraj usulünü kaldıracağız.' Ya Burhan Kuzu bu nereden profesör olmuş, hangi yerden profesörlük almış. Diyor ki: 'Biz bu kararı yok sayarız, Anayasa Mahkemesini yok sayarız, kaldıracağız.' Yahu, Burhan, bu Anayasa Mahkemesi. 12 Eylül'de bu Meclis Anayasa'da bir değişiklik yaptı, bu değişiklikle Anayasa Mahkemesi Meclis'in yerine geçerek o Anayasa'yı, halkoyuna sunulan metni değiştirdi.



Hâlâ kafan çalışmıyor, kafan çalışmıyor senin, hâlâ o beynin çalışmıyor. Böyle bir laf söylenir mi ya! Beynin çalışmıyor. Acaba beynin nasıl bir beyin? Olur mu böyle? Efendim, Anayasa Mahkemesini kaldıracağız. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar ya. Sen nasıl Anayasa Komisyonu Başkanısın? Bir daha buraya gelme, bir daha seni burada görmek istemiyorum, hadi git. Böyle bir şey olur mu ya! Anayasa Mahkemesi'ni ben hoşuma gitmedi diye karar şey edeceğim" diye konuştu.

'Adam değilsin sen be!'

Burhan Kuzu ise, Genç'e "Terbiyeli ol, terbiyeli, utanmaz adam, terbiyeli ol" diyerek şunları kaydetti; "Yazıklar olsun sana be! Adam değilsin sen be. Hâkim değilsin, hukukçu değilsin, kimsin sen be. Sen anlamazsın o işlerden."

Bu tartışmanın ardından Kuzu, yerine geçti. Genç'de konuşmasının ardından yerine geçti ve tartışma büyümeden sona erdi.