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Politika

Genç'ten Fırat'a: İstifa için ne lazım?

Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AKP'li Fırat'ın istifa etmesi gerektiğini savunarak, 'Sizde istifa olması için hangi suçun işlenmesi lazım' diye sordu.

13 Ekim 2008 03:00

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın istifa etmesi gerektiğini savunarak, "Sizde istifa olması için hangi suçun işlenmesi lazım" diye sordu. 

Parlamentoda bir basın toplantısı düzenleyen Genç, Fırat'ın eski ortağı MENAS A.Ş'nin hayali ihracat yaptığının Danıştay kararıyla sabit olduğunu söyledi. Fırat'ın, hayali ihracat ve eroin kaçakçılığı yaptığının tespit edilmesi halinde istifa edeceğini söylediğini belirten Genç, şirketin, hayali ihracat yaptığının tespit edildiğini, MENAS'ın ürünlerini taşıyan TIR'da uyuşturucu
bulunduğunu ifade etti. Genç, Fırat'ın, milletvekili ve genel başkan yardımcılığı "forsunu kullanarak" mahkemeye gitmediğini ileri sürerek, "Eğer Fırat milletvekili olmasaydı, uyuşturucu yakalandığında firmanın sahipleri içeri alınırdı" dedi.

Genç, Fırat'ın istifa etmesi gerektiğini savunarak, Başbakan Tayyip Erdoğan'a "Sizde istifa olması için hangi suçun işlenmesi lazım?" diye sordu. Yargıyı da göreve çağıran Genç, "Fırat'ın suçunu zamanaşımına uğratan bürokratlar hakkında ne yapılıyor? Bu kişiler hakkında cezai işlem yapılmalıdır" dedi.

 

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