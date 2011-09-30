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Politika

Genç'ten "Munzur Vadisi" kanun teklifi TBMM (A.A)

30 Eylül 2011 15:10

-Genç'ten "Munzur Vadisi" kanun teklifi TBMM (A.A) - 30.09.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Munzur Vadisi'nin sit alanı ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Genç'in, TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, Tunceli sınırları içinde yer alan Munzur Vadisi, Munzur Nehri'nin çıktığı kaynaktan itibaren 60 kilometre boyunca birinci derecede doğal sit alanı olacak. Vadi boyunca, baraj, gölet ve benzeri yapı inşa edilemeyecek. Teklifin gerekçesinde, Munzur milli parkı florasında bin 518 çeşit bitkinin kayıtlı olduğu, bunlardan 43'ünün Munzur Vadisi'ne, 227'sinin ise Türkiye'ye endemik türlerden oluştuğu ifade edildi. Munzur Milli Parkı faunasında bulunan çengel boynuzlu keçi, ''bezuvar'' isimli dağ keçisi, ur kekliği, kırmızı benekli alabalığın vadiye özgü olduğu belirtilen gerekçede, Munzur üzerinde yapılması öngörülen barajların, vadinin doğallığını tahrip edeceği vurgulandı.

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