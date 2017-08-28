Genç'te 91 kilo esrar, 620 bin kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Genç İlçesi kırsal kesiminde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişiye ait 3 ayrı tarlada, 620 bin kök kenevir ile 91 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Genç İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği\'nce yapılan açıklamada, Jandarma tarafından Genç ilçesi, Şehitköy Köyü Sağlık Mezrası\'nda, 28 Ağustos 2017 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi Açıklamada, 5 kişiye ait 3 ayrı tarlada arama yapıldığı belirtilirken, \"620 bin kök kenevir ile 91 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı\'nca ilimiz genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir\" denildi.

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