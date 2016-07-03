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Kültür-Sanat

Genco Erkal’ın açıkhava tiyatrosu açılıyor

Tarihi konağın bahçesinde 7 Temmuz akşamı ‘Güneşin Sofrasında - Nazım ile Brecht’ isimli oyunun prömiyeri yapılacak

03 Temmuz 2016 01:28

Efsane tiyatrocu Genco Erkal’ın açık hava tiyatrosuna dönüştürdüğü tarihi Mahmut Paşa Konağı’nın bahçesi Dostlar Tiyatrosu’nun yeni oyunuyla açıyor.

Zero İstanbu'un haberine göre, ‘Güneşin Sofrasında - Nazım ile Brecht’ isimli oyun, 7 Temmuz akşamı tarihi konağın bahçesinde prömiyerini yapacak. Tülay Günal ve Genco Erkal’ın rol aldığı oyun, aynı zamanda bir müzikal söyleşi niteliğinde.

Ali Paşa Hanı’ndaki oyunlarına son vermek zorunda kalan Dostlar Tiyatrosu, yaz sezonunda İstanbul Kadıköy Lisesi’nin içinde bulunan tarihi konakta oyunlarını sergileyecek

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Genco ErkalMahmut Paşa KonağıDostlar TiyatrosuKadıköy LisesiNazım Hikmet

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