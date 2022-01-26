Genco Erkal: Utanmaz troller ordusu, iğrenç yaratıklar, Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili paylaşımının ardından piyanist Fazıl Say'ın tehdit edilmesi ve hakarete maruz kalmasına tepki gösterdi.

Erkal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanmaz troller ordusu, iğrenç yaratıklar, Fazıl Say’ın kesip attığı tırnağı olamazsınız. Hadi başka kapıya." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının ardından yol çalışmaları sürerken bir restoranda görüntülenmesiyle başlayan tartışmalarda, yaptığı paylaşımın ardından tehdit edilmiş ve sosyal medyada hakarete uğramıştı.

Kendisine yöneltilen hakaret ve siyasi ithamlarla ilgili Say, "Hayatımda hiçbir zaman herhangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim." diyen Say, "Sanatçıları tutkuları ile baş başa bırakın. Ve unutmayın; ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır." açıklamasını yapmıştı.