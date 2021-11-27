Genco Erkal'dan Osman Kavala kararına tepki: Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesine tiyatro oyuncusu Genco Erkal'dan da tepki geldi.

Adalet sistemini eleştiren Genco Erkal, "Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda" dedi.

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 17 Ocak 2022 günü görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Genco Erkal kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet herkese lazım. Osman Kavala’yı yok yere yıllardır içerde tutan gücün adaletle uzaktan yakından ilgisi olabilir mi? Esir almışlar adamı. Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda" ifadelerini kullandı.