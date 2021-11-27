T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genco Erkal'dan Osman Kavala kararına tepki: Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti

27 Kasım 2021 10:02

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verilmesine tiyatro oyuncusu Genco Erkal'dan da tepki geldi.

Adalet sistemini eleştiren Genco Erkal, "Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda" dedi.

Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına ve duruşmanın 17 Ocak 2022 günü görülmesine karar verildi. Karar oy çokluğuyla alındı. Genco Erkal kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet herkese lazım. Osman Kavala’yı yok yere yıllardır içerde tutan gücün adaletle uzaktan yakından ilgisi olabilir mi? Esir almışlar adamı. Dilerim size de lazım olsun adalet en yakın zamanda" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN |  Birleştirilmiş Gezi davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
TIKLAYIN - Fazıl Say'dan Osman Kavala kararına tepki: Tek bir somut delil yok, yapılan bir insanın hayatını karartmaktır
Genco Erkalosman kavalakararmahkeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24