Genco Erkal'dan Erdoğan'ın sanatçı tarifine: Sanatçı değil, şakşakçı istiyor

Sanatçı Genco Erkal, AKP’li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sanatçı tarifine, “Sanatçı değil, şakşakçı istiyor” şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan dün gerçekleşen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, nasıl bir sanatçı beklediğine ilişkin açıklamalar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beklediğimiz o sanatçı slogan atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp şikâyet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir.”