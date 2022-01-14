Genco Erkal'dan Enes Kara paylaşımı: Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?

Sanatçı Genco Erkal, cemaat yurdunda intihar eden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ardından "Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur" dedi.

Erkal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda,"Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?" diye sordu. Sanatçı Genco Erkal, Elazığ'da kaldığı cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle intihar eden tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erkal'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Araştıran, soruşturan, eleştiren, bilime, gelişmeye, aydınlanmaya açık gençler yetişsin"

"Enes’in intiharı çok etkiledi beni. Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur. Ayrıca dindar olmayıversin. Araştıran, soruşturan, eleştiren, bilime, gelişmeye, aydınlanmaya açık gençler yetişsin. Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?"