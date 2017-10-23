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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başmüfettişleri yarın iş başında

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı üzerine Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı tribünde yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi

23 Ekim 2017 23:33

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatı üzerine Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı tribünde yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen başmüfettişler, konu ile ilgili çalışma yapmak üzere yarın İstanbul\'da iş başı yapacaklar. Edinilen bilgiye göre, Bakan Osman Aşkın Bak\'ın konuya çok sert tepki gösterdiği ve en ince detayına kadar araştırılması talimatı verdiği öğrenildi. Bakan Bak\'ın gelişmeler ile ilgili başmüfettişlerden anlık bilgi istediği belirtildi.

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