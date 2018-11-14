Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 444 gençlik projesine destek

ANKARA (DHA) -

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca \"Düşün, Tasarla ve Uygula\" sloganı ile hazırlanan 444 projeye, 34.6 milyon TL destek verdiklerini açıkladı.

Gençlik Projeleri Destek Programı ile genç fikirlere ve genç projelere güçlü destekler veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl içinde toplam 1445 projeye 51,1 milyon TL destek sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca \"Düşün, Tasarla ve Uygula\" sloganı ile hazırlanan 444 projeye, 34.6 milyon TL destek verdiklerini bildirdi. Böylelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın bu yıl içinde gençlik projelerine verdiği destek tutarı 51,1 milyon TL\'ye ulaştı.

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