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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu; 320 kişi açığa alındı

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'nde çalışan 320 kişi açığa alındı

04 Eylül 2016 20:43

15 Temmuz'dan sonra ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden 113, Spor Bakanlığı'ndan 69 ve Spor Genel Müdürlüğü'nden ise 138 kişi olmak üzere toplam 320 kişinin bakanlıkla ilişkileri kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarından ihraç edilen isimler arasında Spor bakanlığı Müşaviri, Spor Genel Müdürlüğü Müfettişi, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü ve spor genel müdürlüğü müfettişleri dikkat çekti. 

3 Spor Bakanlığı müşaviri, 5 Spor Genel Müdürlüğü müfettişi, Sakarya ve Ankara'dan 2 İlçe spor müdürü ve 1 kişi de Spor Federasyonu genel sekreteri görevlerinden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede yayınlanarak ilişkileri kesilenlerin sadece Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları olduğu belirtildi. 


Müfettişlerin ceza verdiği isimler dava açacak


Dikkat çeken bir diğer konu ise, hazırladıkları raporlarla birçok Federasyon Başkanının ve yöneticisinin ceza almasını sağlayan 5 müfettişin görevden alınması. Spor Genel Müdürlüğü müfettiş kadrosunda yer alan ve bugüne kadar birçok isme sportif ceza verdiren müfettişler; Salman Malkoç, Kenan Utuş, Gökmen Güven, Ayhan Çalışkan ve İbrahim Buran'ın görevinden alınması yeni bir tartışma başlatacak gibi gözüküyor.
FETÖ terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bu müfettişlerin ceza verdiği isimlerin, mağdur durumda oldukları ve haksız yere cezalandırıldıkları gerekçesi ile dava açacakları öğrenildi.

 

Spor Bakanlığı, federasyonlardan isim istedi


Öte yandan Spor Bakanlığı tüm federasyonlardan yönetici ve çalışanların bilgilerini istedi. Çalışanlar ve Yönetim kurullarında görev yapanların , TC numaraları, açık adresleri, ev ve cep telefon numaraları istendi.
 

Resmi yazıya göre federasyonlarda bir isim var 


58 federasyondan görevden alındığı bildirilen kişilerden listede sadece 1 genel sekreter yer aldı. 15 Kişiden oluşan federasyonların yönetimi ve 5 ayrı kurullarında ise toplam 25 kişi görev yapıyor. Bu sayılar toplandığında ise 58 federasyon yönetimi 870 kişi, 5 ayrı kurullarda ise 1450 ve toplamda 2320 kişi görev yapmış oluyor.

 

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