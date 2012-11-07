Gençlik ve Spor Bakanlığı şike davasının kararına itirazını geri çekti!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da sanıkları arasında yer aldığı futbolda şike iddialarına ilişkin davada İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara yaptığı itirazı geri çekti.

İtirazın geri çekildiğine ilişkin Hazine Avukatı Erdenur Baykal tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, eylemin doğrudan kamu düzenini bozan eylem olduğu ve konunun adli makamlarca takip edildiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu sürece müdahil olmasına gerek olmadığı belirtildi.

48 kişi ceza almış, 43 kişi beraat etmişti

Şike iddialarına ilişkin davada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 48 kişi hakkında 11 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen çeşitli hapis cezaları veren İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 43 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti. Spartak Moskova’da oynayan Emenike’nin dosyası ise ayrılmıştı.

Yıldırım 330 sayfalık dilkçe ile itiraz etmişti

Örgüt kurmak, 4 maçta şike ve 3 maçta teşvik suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Yıldırım avukatları aracılığı ile karara itiraz etmişti. 330 sayfalık itiraz dilekçesinde telefon dinlemelerinin hukuka aykırı olduğu, sanıkların telefonlarının dinlenmeye başlandığı tarihte şike suçunun olmadığı, telefonlar dinlenmeye başladıktan 4 ay sonra şike yasasının yürürlüğe girdiği savunulmuştu.

Beraat kararına itiraz edilmişti

Hazine avukatı Erdenur Baykal da soruşturma ve yargılama aşamasında davaya katılma talebi olmayan, iddianamede de her hangi bir şekilde taraf olmayan Gençlik ve Spor Bakanlığı adına 43 sanık hakkında verilen beraat karara itiraz etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul 16’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen itiraz dilekçesinde, “Davanın görülme aşamasında Hazine davaya dahil edilmemiştir. Tebligat çıkarılmamıştır. Karara çıktıktan sonra kararın ve iddianamenin bir örneği içeren CD tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bu şekilde davadaki savunma hakkımız ve ceza alan sanıklar açısından vekalet ücreti almamız engellenmiştir. Kararın bozulmasını ve yargılama ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesini talep ederim” demişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı karara itiraz edildiği haberleri gazetelere yansıyınca, Hazine avukatının kendileri adına yaptığı başvuruyu basından öğrendiklerini duyurmuştu.