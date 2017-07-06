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Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ABD'li rekortmen yüzücüyü Türk olarak gösterdi

Afiş sporseverlerden tepki çekti

06 Temmuz 2017 14:30

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı afişlerde Amerikalı yüzücü Dana Vollmer’ın montajla Türk Bayrağı eklenmiş fotoğrafı kullanıldı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre, Vollmer'ın bonesindeki ABD Bayrağı'nın fotomontajla Türk Bayrağı ile değiştirilmiş olduğu göze çarptı. Hem binanın girişinde hem de havuzun bulunduğu bölüme asılan afişin üzerinde ‘Güçlü Türkiye için' sloganı da kullanıldı.

 

Neden Türk sporcu değil?

 

Bu duruma sporseverler tepki gösterdi. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kısa süre önce madalya almış sporcular ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden yüzücülerin kullanılmaması eleştirildi. Bu durumun hem gençlere kötü örnek teşkil ettiğini hem de sporun ruhuna aykırı olduğunu dile getiren sporseverler, “Böyle bir sahtekarlığa ne gerek vardı? Türkiye'de de başarılı yüzücüler var onlar kullanılabilirdi” dedi.

 

Adı silinmemiş

 

Kullanılan montajlı görüntüde bayrak değiştirilirken, sporcunun bonesindeki ismin silinmemiş olması dikkat çekti. 2 dünya rekoru kıran Vollmer'ın (29) olimpiyat şampiyonlukları dahil 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyası var.

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Gençlik ve Spor BakanlığımontajTürk bayrağı

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