Gençlik ve Spor Bakanlığı, 176'sı şoförlü 494 araç kiraladı

Yurt sorunu üzerinden eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 176'sı şoförlü 494 araç kiraladığı ortaya çıktı. Araçlar için 22 Ekim 2021'de ihale yapıldı. İhaleyi 8 şirket bölüştü. Araçlara 2 yıl için 80 milyon 481 bin 783 TL ödenecek.

Sözcü'nün haberine göre, bir aracın aylık kirası ortalama 6 bin 788 liraya geldi. 24 ay süreyle kiralanan araçların özellikleri de ihalenin teknik şartnamesinde madde madde sıralandı.

Bakanlığın merkezinde kullanılmak üzere kiralanan araçlar sedan kasa, 1250-2000 cc arası, en az 2020 model ve en fazla 30 bin kilometrede olacak. Araçların bazıları için yüzde 50 yerli olma şartı aranırken, bazılarında ise bu şart gerekmeyecek. Araçlar siyah, beyaz ya da gri renkli olacak.

İl müdürlükleri için kiralanan araçların sedan, van minibüs, minibüs, midibüs ve kamyonet olması da istendi. Bakanlık araçları, il müdürlüklerinde resmi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası alanlarda kullanabilecek. Araçlar 1 Ocak 2022 tarihinde bakanlığa teslim edilecek 31 Aralık 2023'de kiralama sözleşmeleri sona erecek.

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