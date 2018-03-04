Gençlik ve Spor Bakanı: Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadeleye eş değerdir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençleri uyuşturucu ve terör belasından uzak tutmak ve spora yönelmelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir" dedi.

Bakan Bak, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mardin'de, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Bak, daha sonra geçtiği AKP İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, dün Şırnak'ta temaslarda bulunduğunu söyledi.

Gençleri uyuşturucu ve terör belasından uzak tutmak ve spora yönelmelerini sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Bak, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin uyuşturucu vasıtasıyla gençleri devşirmesini, esir etmesini ve onları kullanacak şekilde yönlendirmesini önlememiz lazım. Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eş değerdir. Sporun birleştirici gücü hem terörü hem de uyuşturucuyu yenecektir. Bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Gençlerimiz bizim geleceğimiz."

Bak, gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda mahalle ve köye semt sahaları yaptıklarını işaret ederek, bu tesislere yakında yenilerinin ekleneceğini aktardı.

"Aslan parçalarını yürekten kutluyoruz"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bak, güvenlik güçlerinin Afrin merkezine ilerleyişinin başarılı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Mehmetçik'in hilal şeklinde Afrin'e doğru ilerlediğini anımsatan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Harekatı, sınır boyumuzda yuvalanan, ülkeye saldırı hazırlığı içerisinde olan terör örgütlerine karşı yapıyoruz. Ordumuz operasyonu tamamlar tamamlamaz, oraları gerçek sahiplerine bırakacak ve geri dönecek. BM'nin 51. maddesine göre sınırlarımızı korumak için bu hakka sahibiz. Bir terör örgütünün sınırımızda yuvalanmasına, oradan bize roket atmasına müsaade edemeyiz. Bu bizim en doğal hakkımız. Mehmetçik'e dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın, aslan parçalarını yürekten kutluyoruz."