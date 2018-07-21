Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu'nun yardımcıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirildi.

Buna göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun Yardımcılıklarını Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu yapacak.

Hamza Yerlikaya kimdir?

Hamza Yerlikaya, 3 Haziran 1976'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Emine'dir. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 1993'de TCDD'de işçi olarak çalıştı. 1998'de Emlâk Bankası'nda, 1999 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur, 2006'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde Müşavir olarak hizmet verdi. Uzun yıllar güreş sporu ile uğraştı birçok uluslararası başarılara imza attı. 2000'den fazla milli mayoyu giydi. Büyükler kategorisinde 8 Avrupa, 3 Dünya ve 2 Olimpiyat Şampiyonluğu kazandı. Büyükler kategorisinde 17 yaşında Dünya Şampiyonu olan tek güreşçi unvanına sahip oldu. Orta seviye İngilizce bilen Yerlikaya, evlidir.

Sinan Aksu kimdir?

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini bitiren Sinan Aksu, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına TBMM’de başlayan Sinan AKSU, sırasıyla TBMM Milletvekili Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yapmıştır. Aksu 30.03.2015 tarihi itibariyle GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne atandı. İngilizce bilen Sinan AKSU evli ve bir çocuk babasıdır.