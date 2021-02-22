Gençlik merkezlerinde "manevi rehber" görevlendirilecek

Hastanelerde ve öğrenci yurtlarında “Gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak” amacıyla görev alan "manevi rehber" Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinde görevlendirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara yerleştiren manevi rehberler için yeni bir istihdam alanı daha yaratıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Gençlik Merkezleri’nin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinde de manevi rehber görevlendirileceğini bildirdi.

Müftülüklere yazı gönderildi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, görevlendirme kararı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürü Bünyamin Albayrak imzasıyla müftülüklere gönderilen yazı ile duyuruldu. Yazıda, gençlik merkezlere atanacak manevi rehber sayısına ilişkin detay yer almadı. Manevi rehberlik uygulamasının amacı ise “Gençlerim milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak” ifadesiyle açıklandı. Görevlendirmelerin 26 Şubat’ta başlayıp 20 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi.

2015 yılında başladı

Din adamlarının hizmeti içi eğitimin ardından olmaya hak kazandığı ve ek ücret aldığı manevi rehberlik uygulaması ilk kez 2015 yılında başladı. Kısa zaman içinde hastanelerden cezaevlerine, öğrenci yurtlarından gençlik merkezlerine kadar birçok yerde görevlendirilen manevi rehberlerin sayısı binin üzerine çıktı. Uygulamanın ilk yıllarında hizmet içi eğitimlerin ardından verilen manevi rehber unvanı kısa süre sonra çeşitli sertifika programları ile de verilmeye başlandı. Manevi rehberlerin eğitimi için üniversitelerde yüksek lisans programları açıldı.