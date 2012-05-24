Gençlik kamplarında kız erkek ayrımı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yaz aylarında düzenlediği ücretsiz kamplarda, karma uygulamadan vazgeçildi.



Bu yıl 9 ilde düzenlenecek gençlik kamplarına, kız ve erkeklerin ayrı ayrı dönemlerde katılmaları kararı alındı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında düzenlenen kamplarla ilgili duyuruda, karma uygulamanın 6 yıldır sürdüğü ve ayrı ayrı katılımın da dönem dönem yapıldığı kaydedildi.

İki kategoride 8'er günlük 9 dönem halinde yapılacak kamplara, 13 - 22 yaş arası gençler katılabiliyor.

11 Haziran-12 Eylül arasında düzenlenecek ve kızlar ile erkeklerin ayrı ayrı katılacağı 'deniz' (13-15 yaş) ve 'doğa' (16-22 yaş) kamp merkezleri şöyle:

Aydın Kuşadası Davutlar

Antalya Duacı

İzmir Paşalimanı

Trabzon Düzköy

Kastamonu Kadıdağı

Mersin Silifke Akkum

Antalya Akseki Bademli

Bolu Aladağlar

Denizli Cankurtaran

Gençlerden herhangi bir ücretin alınmadığı; ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılandığı kamplarda müzik, el sanatları, tiyatro ve halk oyunları ile çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kamplara başvurular 14 Mayıs-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında gençlik ve spor il müdürlükleri içerisinde gençlik merkezlerinde kurulacak bürolara yapılabilecek.