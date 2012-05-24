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Gençlik kamplarında kız erkek ayrımı

Bu yıl 9 ilde düzenlenecek gençlik kamplarına, kız ve erkeklerin ayrı ayrı dönemlerde katılmaları kararı alındı

24 Mayıs 2012 13:16

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yaz aylarında düzenlediği ücretsiz kamplarda, karma uygulamadan vazgeçildi.
 
Bu yıl 9 ilde düzenlenecek gençlik kamplarına, kız ve erkeklerin ayrı ayrı dönemlerde katılmaları kararı alındı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaz aylarında düzenlenen kamplarla ilgili duyuruda, karma uygulamanın 6 yıldır sürdüğü ve ayrı ayrı katılımın da dönem dönem yapıldığı kaydedildi.

İki kategoride 8'er günlük 9 dönem halinde yapılacak kamplara, 13 - 22 yaş arası gençler katılabiliyor.

11 Haziran-12 Eylül arasında düzenlenecek ve kızlar ile erkeklerin ayrı ayrı katılacağı 'deniz' (13-15 yaş) ve 'doğa' (16-22 yaş) kamp merkezleri şöyle:

Aydın Kuşadası Davutlar
Antalya Duacı
İzmir Paşalimanı
Trabzon Düzköy
Kastamonu Kadıdağı
Mersin Silifke Akkum
Antalya Akseki Bademli
Bolu Aladağlar
Denizli Cankurtaran

Gençlerden herhangi bir ücretin alınmadığı; ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca karşılandığı kamplarda müzik, el sanatları, tiyatro ve halk oyunları ile çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kamplara başvurular 14 Mayıs-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında gençlik ve spor il müdürlükleri içerisinde gençlik merkezlerinde kurulacak bürolara yapılabilecek.

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