Gençlik hapı bulundu mu?

İngiliz bilim insanları, kasları güçlendirerek yaşlılığı ortadan kaldıracak bir ilaç geliştirdi. Fareler üzerinde olumlu sonuç veren ilaç 10 yıl içinde insanlığa gençlik vaat edeceği ileri sürüldü.

Vatan gazetesinde yer alan ahbere göre, İngiltere'deki Londra King Akademisi’nde yaşlanmayı mazide bırakacak bir ilaç için çalışmalar yapıldı. Çalışmaya göre yaşlanmayla birlikte kaslar da güç kaybetmeye ve zayıflamaya başlıyor.

Ancak FGF2 adı verilen protein güç kaybeden kasların yeniden harekete geçmesine yardımcı oluyor. Gelecekteki kanser tedavisinde de kullanılacak FGF2 proteininin yaşlanmayı engelleyecek bir ilaçta kullanılması düşünülüyor. Bu sayede yeniden güçlenecek olan kaslar insanoğlunu yaşlılığın birçok etkisinden uzak tutacak. Fareler üzerinde yapılan araştırmada yaşlanmayla hareketsizleşen kök hücrelere FGF2 proteini içeren bir ilaç verildiğinde ölü hücrelerin kendini yenilediği gözlemlendi.

Çalışmada yer alan Doktor Albert Basson, “Bu çalışma ile yaşlanmasına rağmen hareketli olabilecek bir gelecekten bahsedebiliriz. Ölü hücrelerin kendini yenileyebilmesi ve hareketsizliği engelleyebilmesi insan hücrelerinde de gerçekleşirse bu gerçekten önemli bir başarı olacak. Bu durum aynı zamanda yaşlanmayla beraber hareket alanları daralan nüfus için tehlikesiz ve daha aktif bir süreç anlamına gelecek” dedi. Çalışmaya Harvard Üniversitesi ve Massachuselts Hastanesi’nden uzmanlar da katıldı.

Saygın bilim dergisi Nature’da yer verilen çalışma için uzmanlar umutlu olduklarını belirtti. İlacın 65 yaş üstü yaşlılarda kasların zayıflamasına bağlı olarak meydana gelen düşme, kırılma gibi tehlikeleri engelleyeceğine vurgu yapıldı. Devam eden çalışmalarla desteklenecek ilacın 5-10 yıl içinde piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.