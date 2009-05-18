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Yaşam

`Gençlik Haftası'nda taciz iddiası

18 Mayıs 2009 20:18

Malatya'da bir öğretmen 11 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen satranç turnuvası taciz iddialarının gölgesinde geçti. İddiaya göre, bir ilköğretim okulunun 11 yaşındaki kız öğrencisi İ.D., arkadaşları ve öğretmenleri N.K. ile birlikte turnuvanın yapılacağı Gençlik Merkezi'ne gitmek için yola çıktı. Yolda öğretmeni N.K.'nin kendisini taciz ettiğini iddia eden İ.D., eve giderek durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine baba ve amca Gençlik Merkezi'ne koşarak gidip öğretmen N.K.'nın üzerine yürüdü. Kavgayı ayıran polis, ailenin şikayeti üzerine öğretmeni gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Öğretmen N.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Malatya E Tipi Ceza Evine gönderildi.



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