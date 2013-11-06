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Gençlik Gemisi'nde kız ve erkeklerin arasına bekçi ile alkol tedbiri!

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 'Gençlik Barış Gemisi'nde kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları bölümlerin arasına gece bekçisi koydurduğunu ve alkolü kaldırttığını' söyledi

06 Kasım 2013 12:19

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gençlik Barış Gemisi'nde erkekler ile kızların kaldığı bölümlerin arasında geceleri bekçi konulmasıyla ilgili soruya "53 milletten 800 kız ve erkeği 10 günlük gemi seyahatine götürüyorsam, elbetteki bunun tedbirini alacağım" dedi. Kılıç, "Gençlik Barış Gemisi'nde barlardan alkol servisi de yapılmaz, alkolü de kaldırttım" ifadesini kullandı. 

Parlamento'da gazetecilerin Türkiye-Akdeniz Gençlik Barış Gemisi Projesi'ne ilişkin sorularını yanıtlayan Suat Kılıç'ın yanıtları özetle şöyle:   

"Barış gemisinde, evrensel konular, küresel konular, savaşlar, gençlik sorunları tartışılıyor. Bütün bunların zeminidir bizim için önemli olan. O zemini sağlamak için bütün tedbirleri aldım. Gençlik Barış Gemisi'nde barlardan alkol servisi de yapılmaz, alkolü de kaldırttım, bu da doğru. Bir daha Gençlik Barış Gemisi olursa, gene alkol servisi olmayacak. Bunu da peşinen söyleyeyim. Bu kadar net yani..."

Gençlik Barış Gemisi 29 Ekim'de İstanbul Salıpazarı Limanı'ndan hareket etmişti. Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Tunus'u ziyaret edecek gemi, 7 Kasım'da İstanbul'a dönecek.

 

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