Matthew Hertesnsteın, The Wall Street Journal'da yayımlanan yazısında , "Fotoğraflar sadece çekildikleri zamanki biz hakkında mı bir hikaye anlatır, yoksa geleceğimiz hakkında da bir şeyler söyler mi?" sorusunu okuyuculara yöneltti. Hertesnsteın, "Gülümsemenin, mutluluk için tek gösterge olduğunu ve tüm toplumlarda aynı olduğunu kabul etmek hata olacaktır. O yüzden gençlik resimlerinizde ya da çocuklarınız resimlerinde gülmüyorsa telaşlanmayın. Gülümseyip, gülümsemediğiniz kaderinizi belirlemeyecek. Bireylerde durum farklılıklar gösteriyor" dedi.

Matthew Hertesnsteın'ın The Wall Street Journal'da "Gençlik fotoğraflarındaki gülümseme, gelecekteki mutluluğu anlatabilir mi?" başlığyla yayımlanan yazısının tamamı şöyle:

"Gülümse!" Bu, milyonlarca çocuğun ABD'deki artık ritüel haline gelen Resim Günü'nde suratlarına patlayan flaştan tam önce duydukları kelime. Yedi yaşındaki oğlum ayna karşısında saçını tarayıp renkli gömleğini düzeltirken bu olayı hatırladım. Kendime "Gülümsediğinden emin ol" demekten kendimi alamadım. Kim aynısını yapması için yalvarıldığını, cesaretlendirildiğini ya da tatlıca uyarıldığını hatırlamaz ki?

Oğlumun istekliliği beni bir koridor dolabının derinliklerinde kalan kendi yıllıklarımı açıp bakmaya yöneltti. Lisenin ilk yılında kendine güvenle gülerken, son yılında ise sivilceli kendine duyduğu güvensizlik belli olan bir gence bakıyordum. Ancak her resimde fiziksel özelliklerimden farklı olarak "Ben" olan bir taraf gördüm. Fotoğraflar sadece çekildikleri zamanki biz hakkında mi bir hikaye anlatır, yoksa geleceğimiz hakkında da bir şeyler söyler mi?

Bu soruya cevap aramak için, meslektaşlarım ve ben yüzlerce yıllıktaki suratlarda bulunan duygu göstergelerini ölçerek toplum için çok önemli bir olgu olan bir konu hakkında ipucu içerip içermediklerine baktık: Boşanma (Çalışma 2009 yılında Motivasyon ve Duygular dergisinde yayınladı.) Sonuç olarak yıllıklarında daha az gülenlerin, boşanma ihtimalinin 5 kat daha fazla olduğunu gördük.

İlişkilerini sürdüren kişilerin, boşananlara göre daha sıcak ve seçilir gülümsemeye yatkınlar. Gülümsenin derecesini bir ölçüye oturtmak zor olsa da, güçlü bir gülümsemeyi, zayıf olandan ayıran özelliklerden biri, daha sıcak güldüğümüz zaman sadece dudaklarımızın yanındaki kasları değil orbicularis oculi denen kası da kasıyoruz. Bu kastaki kasılma "gözlerinin pırıldaması" diye anlatan durumu oluşturuyor.

Gelecekteki boşanacaklar daha durağan bakıyorlar. Ya gülümsemiyorlar, ya da gülümserken orbicularis oculi denen kası kasmıyorlar. Bu kas kasılmadığı zaman, sizinle bir partide konuşmaktan sıkılmış birinin yüz ifadesi ile karşılaşıyorsunuz.

Gençlikte çekilen fotoların boşanmayı tahminde kullanılabileceğini anlamak için , ABD'nin Orta-batısında bir kasabada 55 yaş üstü kişilerin, çocukluk ve ergenlik resimlerini istedik. 91 yaşına varanların olduğu katılımcılar 200 kadar fotoğraflarını vererek, doğumgünü, mezuniyet, okula başlama gibi özel anların belgelerini sundu. Ortalama yaşın 10 olduğu fotoğraflar da yıllık fotoları gibi boşanma ihtimalini gösteriyordu.

Fotolar sadece evlilikteki başarıyı da ortaya koymuyordu. 2001 yılında LeeAnne Harker ve DAcher Keltner, Sosyal Psikoloji ve Kişilik Dergisi'nde yıllık fotolarında güçlü bir şekilde gülümseyen kadınların mezun olduktan 30 yıl sonra daha az mutsuzluk, umutsuzluk ve panik atak yaşadıklarını ortaya koydu. Gülümseyen kadınların daha sosyal ve mutlu eden bir hayat sürdüğü de ortaya çıktı.

2010 yılında Psikolojik Bilim'de çıkan bir makalede araştırmacılar Ernest Abel ve Michael Kruger, 1950'lerde çekilen fotoğraflarda gülümseyen beysbolcuların ortalama olarak 80 yaşına kadar yaşarken , gülümsemeyenlerin 73 yaşına kadar yaşadığını gösterdi.

Gülümsemenin, mutluluk için tek gösterge olduğunu ve tüm toplumlarda aynı olduğunu kabul etmek hata olacaktır. O yüzden gençlik resimlerinizde ya da çocuklarınız resimlerinde gülmüyorsa telaşlanmayın. Gülümseyip, gülümsemediğiniz kaderinizi belirlemeyecek. Bireylerde durum farklılıklar gösteriyor.

Ancak, gülümseme insanlar için önemli olan pek çok davranış hakkında öngörü sunabiliyor. Bu ilişki nasıl açıklanabilir? Bu hala cevaplanması gereken bir soru. Ancak reddedilemeyecek olan fotoğrafların özümüz hakkında bir şeyleri yakaladığı. O yüzden gidip eski fotoğraflarınıza bakın ve hangi sizi tahmin edebileceğiniz görün.