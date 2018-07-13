Gençlik festivaline giden 17 yaşındaki Tuğçe'den 2 gündür haber alınamıyor

Kuzeniyle Aydın'ın Kuşadası'nda düzenlenen Gençlik Festivali'ne giden 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya'dan 2 gündür haber alınamıyor. Festivalin düzenlendiği plajda telefonu bulunan Yalçınkaya’nın bulunması için çalışma başlatıldı.

İki gün önce '(çarşamba) kuzeni Süleyman Tokyay'la Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’ndaki Kuşadası Gençlik Festivali'ne giden 17 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya'dan haber alamayan anne Özlem Yalçınkaya durumu polise bildirdi.

Festivalin plajında telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya’nın annesi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası’nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok” diyerek yardım istedi.

Tuğçe Yalçınkaya ile festivale birlikte giden kuzeni Süleyman Tokyay da "Festivalin ilerleyen saatlerinde Tuğçe, bir anda ortadan kayboldu. Şüphelendiğim hiçbir şey olmadı. Onu ararken sahilde telefonunu bulduk. Telefonuyla kimlerle konuştu, onu araştırıyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadık. Kendisinden bir haber de alamadık. Çok üzgünüz" dedi.

Polis, Tuğçe'nin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)