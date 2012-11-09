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Yaşam

Gençlik örgütleri bugün AKP'ye karşı Ankara'da buluşuyor

Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, TKP'li Öğrenciler ve Genç-Sen'in çağrısıyla gerçekleştirilecek büyük öğrenci buluşması Ankara Üniversitesi SBF önünden başlayacak

09 Kasım 2012 16:39

Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, TKP'li Öğrenciler ve Genç-Sen'in çağrısıyla gençlik bugün Ankara'da buluşacak. AKP Kaybedecek Üniversiteler Kazanacak çağrısıyla gerçekleşecek eylem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önündeki buluşma ile başlayarak Kızılay'a yürüyüşle devam edecek.

Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, TKP'li Öğrenciler ve Genç-Sen'in çağrısıyla gerçekleştirilecek büyük öğrenci buluşması saat:15.00'de Ankara Üniversitesi SBF önünden başlayacak. Eyleme dört gençlik yapılanmasının yanında TMMOB'ye bağlı bazı Odaların Öğrenci Üye komisyonları da katılacak. Ayrıca Meslek Odası, Sendika, Siyasi Parti ve Demokratik Kitle Örgütü başkan ve yöneticileri ile Akademisyen ve sanatçıların da eyleme katılarak destek vermesi bekleniyor.

 

'AKP Kaybedecek Üniversite Kazanacak'

 

Çeşitli üniversiteler gelen öğrenciler Ankara Üniversite Cebeci Kampüsünde bulunan SBF, Eğitim Bilimleri, İletişim ve Hukuk Fakültelerinde toplanmaya başladı.

Ankara Üniversitelerinden eyleme katılacak öğrencilerin 14.30'da Kampüse gelişi bekleniyor. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Beyaz önlükleri ile Merkez Kampüsten Cebeci Kampüsüne yürüyecekler.

Çeşitli üniversitelerden yola çıkan öğrenciler Büyük Üniversite Buluşması için Ankara'ya gelmeye başladı. Ankara girişlerinde şuana kadar herhangi bir engelleme yaşanmadı.

"AKP Kaybedecek Üniversite Kazanacak" pankartı arkasında gençler saat:15.00'de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünden Kızılay'a yürüyecekler.

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